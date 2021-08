LIVE Il sorteggio dei gironi Champions in diretta

Sorteggio Champions Live: i gironi per Juve, Inter, Milan e AtalantaTricolori in prima fascia, bianconeri in seconda, Dea in terza e rossoneri in quarta. A rischiare di più è ovviamente il Diavolo, che potrebbe pescare Chelsea, Psg e Lipsia nella peggiore delle ipotesi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 26 Agosto 2021.

