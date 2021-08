Juve, chi dopo CR7? Kean o Scamacca in pole. E su Icardi…

Juve, chi dopo Ronaldo? Kean o Scamacca in pole. E su Icardi…Sfida tutta azzurra per il posto lasciato libero dal portoghese: il club bianconero ha sempre l’idea di un’operazione in prestito. Possibile anche un nuovo tentativo per l’argentino, ma c’è il precedente di un mese fa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 27 Agosto 2021.

