Bakayoko, saluti e sorrisi: ecco l’arrivo a Milano

sabato 28 Agosto 2021.

Bakayoko, saluti e sorrisi: ecco l’arrivo a MilanoInizia la seconda avventura al Milan per Tiemoué Bakayoko: il centrocampista francese è sbarcato a Milano intorno alle 20. Ecco il video dell’uscita dal terminal di Linate: ora raggiungerà l’hotel in centro in attesa delle visite mediche di domani

