lunedì 30 Agosto 2021.

Mou vola alto: "Friedkin non ha fretta, io sì. Noi super, era impossibile non vincere"

Il tecnico portoghese gongola ma pressa sul mercato: "La squadra ha dominato in tutti i momenti della partita. Stiamo costruendo un bel gruppo, magari servirebbe qualche giocatore con più esperienza in panchina"

lunedì 30 Agosto 2021.

Mou vola alto: “Friedkin non ha fretta, io sì. Noi super, era impossibile non vincere”Il tecnico portoghese gongola ma pressa sul mercato: “La squadra ha dominato in tutti i momenti della partita. Stiamo costruendo un bel gruppo, magari servirebbe qualche giocatore con più esperienza in panchina”

