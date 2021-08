Sudamericani out per la 3ª di campionato? Ecco la situazione delle 20 di A

Sudamericani out per la 3ª di campionato? Ecco la situazione delle 20 di AInter e Juventus quelle messe peggio con Correa, Lautaro, Vidal, Vecino, Dybala, Danilo, Alex Sandro, Bentancur e Cuadrado. Oltretutto la squadra di Allegri anticiperà al sabato la gara col Napoli visto che giocherà poi martedì in Champions. Al pari dell’Atalanta, che però […]

La Redazione24

,

lunedì 30 Agosto 2021.

Sudamericani out per la 3ª di campionato? Ecco la situazione delle 20 di AInter e Juventus quelle messe peggio con Correa, Lautaro, Vidal, Vecino, Dybala, Danilo, Alex Sandro, Bentancur e Cuadrado. Oltretutto la squadra di Allegri anticiperà al sabato la gara col Napoli visto che giocherà poi martedì in Champions. Al pari dell’Atalanta, che però perderà solo Musso, con Muriel e Zapata k.o.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA