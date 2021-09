Argentina alla nerazzurra: show di Lautaro e Correa nel 3-1 sul Venezuela!

La Redazione24

,

venerdì 03 Settembre 2021.

Argentina alla nerazzurra: show di Lautaro e Correa nel 3-1 sul Venezuela!Gol e assist per il Toro, mentre la rete del 2-0 porta la firma del Tucu. Paura per un fallaccio su Messi. Nelle altre gare brillano un altro giocatore dell’Inter, Vecino, migliore in campo in Perù-Uruguay 1-1 e lo juventino Bentancur. Pari Colombia, vince la sorpresa Ecuador

