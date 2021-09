Meeting di Chorzow, brilla Tamberi (2.30). Tortu torna ai 200 e fa 20’’40

Meeting di Chorzow, brilla Tamberi (2.30). Tortu torna ai 200 e fa 20''40A Chorzow, in Polonia, nel salto in alto vince anche Elena Vallortigara con 1.96. A Padova invece passerella per Stano e Palmisano e gran 21.71 nel peso di Zane

La Redazione24

,

domenica 05 Settembre 2021.

