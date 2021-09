Juve a Napoli con tre nuovi titolari? Chiellini, Loca e Kean in pole

Juve a Napoli con tre nuovi titolari? Chiellini, Loca e Kean in poleIl rientro in extremis dei sudamericani – cui si aggiungerà la valutazione sulle condizioni di tutti i nazionali – regala un chance in più al neo-arrivato, che Allegri già conosce bene continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 06 Settembre 2021.

