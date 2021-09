Incidente Monza, Verstappen penalizzato di 3 posti in griglia nel GP di Russia

Incidente Monza, Verstappen penalizzato di 3 posti in griglia nel GP di Russia

La direzione gara ha ritenuto colpevole l'olandese per la manovra ai danni di Hamilton al 26° giro del GP d'Italia. Per lui anche 2 punti sulla patente

La Redazione24

,

domenica 12 Settembre 2021.

