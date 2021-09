Dalla fascia allo chignon, fino alla nuova treccia da samurai: i “colpi di testa” di Ibra

La Redazione24

,

lunedì 13 Settembre 2021.

Dalla fascia allo chignon, fino alla nuova treccia da samurai: i “colpi di testa” di IbraZatlan è sceso in campo per Milan-Lazio dopo i mesi di recupero per l’infortunio, e per il debutto ha sfoggiato un nuovo look: una treccia perfetta da samurai. E non è certo la prima volta che Ibra conquista i suoi fan con i cambi di look

