Dybala c’è: “Il gol aiuta per la testa. Il rinnovo? Speriamo in un bel finale…”

La Redazione24

mercoledì 15 Settembre 2021.

Dybala c’è: “Il gol aiuta per la testa. Il rinnovo? Speriamo in un bel finale…”L’argentino a segno dal dischetto nonostante uno scivolone. Ora a 102 reti in maglia Juve si è messo alle spalle Ronaldo e punta Platini: “Abbiamo giocato con la serenità della grande squadra”

