Non basta CR7: lo United in 10 perde con lo Young Boys! Siviglia-Salisburgo, 4 rigori per l’1-1 Ronaldo subito in gol, ma Wan-Bissaka viene espulso per un fallaccio, poi Ngamaleu e Siebatcheu firmano la sorpresa. Gli austriaci buttano via due penalty su tre continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 15 Settembre 2021.

