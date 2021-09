Psg in campo col tridente magico: Pochettino spiega perché

Psg in campo col tridente magico: Messi, Neymar, Mbappé. Pochettino spiega perchéLeo Messi, Kylian Mbappé e Neymar giocheranno insieme nella partita d’esordio in Champions del Paris Saint-Germain contro il Bruges. In conferenza stampa, prima di dare la formazione ufficiale, Mauricio Pochettino ha spiegato perché le motivazioni dietro a questa scelta continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

mercoledì 15 Settembre 2021.

