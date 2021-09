Qui la “manita” Mou. Prima si spaventa, poi dilaga: la Roma asfalta il Cska Sofia

Qui la “manita” Mou. Prima si spaventa, poi dilaga: la Roma asfalta il Cska SofiaDebutto in Conference League con successo in rimonta per i giallorossi, alla sesta vittoria consecutiva. Tra i migliori anche Shomurodov: due assist e un palo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 17 Settembre 2021.

Qui la “manita” Mou. Prima si spaventa, poi dilaga: la Roma asfalta il Cska SofiaDebutto in Conference League con successo in rimonta per i giallorossi, alla sesta vittoria consecutiva. Tra i migliori anche Shomurodov: due assist e un palo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA