Da punto fermo a uomo in più (a gara in corso): Chiesa, col Milan non è come le altre

Da punto fermo a uomo in più (a gara in corso): Chiesa, col Milan non è come le altreL’ex viola non è ancora rientrato dopo l’infortunio in Nazionale: Allegri non vuole forzarlo ma è pronto a dargli spazio. Anche perché Federico ha un conto aperto col Diavolo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 18 Settembre 2021.

Da punto fermo a uomo in più (a gara in corso): Chiesa, col Milan non è come le altreL’ex viola non è ancora rientrato dopo l’infortunio in Nazionale: Allegri non vuole forzarlo ma è pronto a dargli spazio. Anche perché Federico ha un conto aperto col Diavolo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA