L’attesa dei tifosi: gli juventini “contestano” Max, i milanisti tremano per Maignan

La Redazione24

,

domenica 19 Settembre 2021.

L’attesa dei tifosi: gli juventini “contestano” Max, i milanisti tremano per MaignanA poche ore dalla sfida in cui i bianconeri cercano il primo successo si aprono le discussioni sulle scelte di Allegri. E in casa rossonera c’è chi prega per il recupero del portiere titolare infortunato a una mano

