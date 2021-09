Gol, pali, rigori sbagliati, Var e polemiche: che 2-2 tra Inter e Atalanta! E gode… il Milan

Gol, pali, rigori sbagliati, Var e polemiche: che 2-2 tra Inter e Atalanta! E gode… il MilanPartita incredibile a San Siro: Lautaro porta subito avanti i suoi, Malinovskyi e Toloi la ribaltano. Nella ripresa pareggia Dzeko, Dimarco sbaglia un rigore e a Piccoli viene cancellato il gol vittoria in un caldissimo finale. I rossoneri soli […]

La Redazione24

,

sabato 25 Settembre 2021.

