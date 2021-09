Calcio Serie B, 6^ giornata: Cosenza vs Crotone 1-0

Un Crotone più quadrato, che non rinuncia alla sua propositività ma non riesce a incidere, torna dal derby in trasferta con un’altra sconfitta

La Redazione

Cosenza,

domenica 26 Settembre 2021.

COSENZA: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam (25’st Eyango), Sy (1’st Corsi); Gori, Caso (1’st Millico). A disp.: Saracco (GK), Matosevic (GK), Minelli, Venturi, Pirrello, Vallocchia, Gerbo, Kristoffersen, Pandolfi. All. Zaffaroni

CROTONE: Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Giannotti (34’st Mogos), Estevez, Vulic (34’st Zanellato), Molina (15’st Sala, 47’st Oddei); Kargbo (15’st Maric), Benali; Mulattieri. A disp: Festa (GK), Saro (GK), Mondonico, Cuomo, Visentin, Donsah, Sala, Schirò. All. Modesto

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 32’st Carraro (Co)

AMMONITI: Giannotti (Cr), Sy (Co), Benali (Cr), Canestrelli (Cr), Zanellato (Cr)

COSENZA – Un Crotone più quadrato, che non rinuncia alla sua propositività ma non riesce a incidere, torna dal derby in trasferta con un’altra sconfitta, stavolta forse più indigesta perchè arriva dopo aver condotto le operazioni praticamente per tutta la gara.

Mister Modesto opera diversi cambi rispetto al turno infrasettimanale con il Lecce a partire da Contini, alla sua prima presenza oggi, fino al ritorno dal primo minuto di Nedelcearu, Vulic, e Kargbo. Ma la sorpresa é Giannotti esterno destro titolare del consueto 3-4-2-1. Nessuna sorpresa invece nel 3-5-2 schierato da Zaffaroni.

Il tema della partita è chiaro sin dalle prime battute con gli squali a tentare di far gioco è i padroni di casa che aspettano l’occasione per poter ripartire. Il primo tempo è piuttosto avaro di emozioni: da segnalare solo una bella uscita di testa di Contini travolto da Gori, un paio di tiri-cross insidiosi di Kargbo (come al minuto 34 quando occorre un super Vigorito per deviare in corner) e un contropiede pericoloso del Cosenza con un ottimo salvataggio in sforbiciata di Canestrelli.

La seconda frazione riprende sulla falsariga della prima e al 70′ arriva l’occasione più nitida della gara: palla con il contagiri di Estevez per Benali, preciso tiro ad incrociare con il destro e miracolo di Vigorito. Al 77′ arriva però la beffa inaspettata per i pitagorici: Carraro calcia perfettamente un calcio di punizione che si infila sotto il sette e porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti tentano di reagire senza troppo ordine e non riescono a rendersi mai pericolosi, cosiì la partita scivola verso il 90′ senza ulteriori emozioni.

