Cirò Marina, servizio Mensa e Trasporto scolastico operativi 1 ottobre, domande entro 30 settembre

L’amministrazione comunale annuncia l’avvio, dal 1 ottobre, del servizio mensa e trasporto scolastico in tutte le scuole dell’Infanzia e Primarie o Secondaria di primo grado

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 26 Settembre 2021.

Inoltre rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Servizi Trasporto Scolastico e Mensa Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, entro non oltre giovedi 30 settembre.

DOMANDA – Servizio Mensa scolastica

DOMANDA – Servizio Scuolabus

© RIPRODUZIONE RISERVATA