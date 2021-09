La festa dei Maldini, il compito di Inzaghi e l’usura di Handa

La Redazione24

,

domenica 26 Settembre 2021.

La festa dei Maldini, il compito di Inzaghi e l’usura di HandaIl gol di Daniel allo Spezia fa felice papà Paolo in tribuna: la dinastia Maldini è infinita. L’Inter viene fermata in casa dall’Atalanta: l’analisi del lavoro di Simone Inzaghi e le domande attorno al portiere handanovic. Ecco il commento del vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro, in studio con Antonino Morici

