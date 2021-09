Pioli: “I dettagli fanno la differenza. Momento no dell’Atletico? Non ci credo”

Pioli: “I dettagli fanno la differenza. Momento no dell’Atletico? Non ci credo”L’allenatore alla vigilia della Champions: “Sfida importante ma non decisiva”. Brahim Diaz: “Siamo come una famiglia, non mi sento leader”

