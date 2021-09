Spalletti: “Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite”. E Insigne sulla 10 di Diego…

Spalletti: “Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite”. E Insigne sulla 10 di Diego…L’allenatore della capolista: “Imbattuti? In realtà abbiamo già perso, con il Benevento in amichevole. La maglia del Napoli va onorata ogni volta che la indossiamo”. Insigne: “Restiamo con i piedi per terra” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

Spalletti: “Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite”. E Insigne sulla 10 di Diego…L’allenatore della capolista: “Imbattuti? In realtà abbiamo già perso, con il Benevento in amichevole. La maglia del Napoli va onorata ogni volta che la indossiamo”. Insigne: “Restiamo con i piedi per terra”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA