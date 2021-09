Messi, il gol per prendersi il Psg. Pep, battuto: “Impossibile limitarlo”

Messi, il gol per prendersi il Psg. Pep, battuto: “Impossibile limitarlo”Col City la prima gioia parigina. Leo in gol in Champions da 17 stagioni consecutive: 121° centro in 151 gare. Il tecnico catalano: ” Contro di lui puoi solo tentare di minimizzare i danni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Settembre 2021.

Messi, il gol per prendersi il Psg. Pep, battuto: “Impossibile limitarlo”Col City la prima gioia parigina. Leo in gol in Champions da 17 stagioni consecutive: 121° centro in 151 gare. Il tecnico catalano: ” Contro di lui puoi solo tentare di minimizzare i danni”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA