Ragazzo prodigio col passato da ribelle. Storia di Lang, dribblomane da record

Ragazzo prodigio col passato da ribelle. Storia di Lang, dribblomane da recordL’olandese su cui ha messo gli occhi il Milan gioca nel Brugge e ha già ricevuto una convocazione in Nazionale, e lo scorso anno ha segnato 17 gol. Nota stonata: le frasi antisemite durante i festeggiamenti per lo scudetto, per cui ha chiesto scusa […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

