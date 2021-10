Strepitoso Roglic, che finale con Yates: si aggiudica la Milano-Torino

Strepitoso Roglic, che finale con Yates: si aggiudica la Milano-TorinoPrima vittoria per la Slovenia nella più antica classica del ciclismo italiano. Primoz chiude in solitario in 4h, 17′ 41″, dopo un testa a testa appassionante con l’inglese: è la 13ª vittoria stagionale per il ciclista del team Jumbo-Visma continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

