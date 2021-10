Arma tattica o prestito? Juve al bivio per Kaio Jorge

Arma tattica o prestito? Juve al bivio per Kaio JorgeNel derby in pochi minuti si è fatto valere, ora però Allegri dovrà dargli un ruolo all’interno delle rotazioni. La sua duttilità ne favorisce l’utilizzo dalla panchina, ma per gennaio tanti club sono alla finestra… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 10 Ottobre 2021.

