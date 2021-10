Due “italiani” a rete. E Demiral ci ricasca: autogol in Lettonia-Turchia

Qualificazioni Qatar 2022, due “italiani” in gol e Demiral ci ricasca…Nelle gare di qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 tre giocatori che militano in Serie A sono andati in gol: Dumfries, Ilicic e… Demiral, solo che quella del turco era la porta sbagliata! continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

