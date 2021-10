Inzaghi sorride: Correa torna in pista e scalpita. “Pronto per giocare”

Inzaghi sorride: Correa torna in pista. L’annuncio social: “Pronto per giocare”L’attaccante ha superato l’affaticamento muscolare che tanto aveva fatto preoccupare il tecnico nerazzurro. L’argentino sarà in panchina nel match di questa notte tra la sua nazionale e il Perù continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 14 Ottobre 2021.

Inzaghi sorride: Correa torna in pista. L’annuncio social: “Pronto per giocare”L’attaccante ha superato l’affaticamento muscolare che tanto aveva fatto preoccupare il tecnico nerazzurro. L’argentino sarà in panchina nel match di questa notte tra la sua nazionale e il Perù

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA