LIVE Alle 18 Lazio-Inter. Le ufficiali: Inzaghi sceglie Perisic, Sarri con Basic

Lazio-Inter: le formazioni ufficiali | La direttaCalcio d’inizio alle ore 18. Sfida da batticuore per il tecnico nerazzurro, che torna in quella che è stata la sua casa per vent’anni. I padroni di casa recuperano Immobile continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 16 Ottobre 2021.

