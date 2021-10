Sarri e l’episodio su Dimarco: “L’Inter è andata a tirare, solo in Italia si protesta così”

Sarri e l’episodio su Dimarco: “L’Inter è andata a tirare, solo in Italia si protesta così”Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria per 3-1: “Felipe Anderson aggredito, mi aspettavo qualche rosso. Atteggiamento giusto, ci è bastato poco per ribaltarla” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Ottobre 2021.

Sarri e l’episodio su Dimarco: “L’Inter è andata a tirare, solo in Italia si protesta così”Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria per 3-1: “Felipe Anderson aggredito, mi aspettavo qualche rosso. Atteggiamento giusto, ci è bastato poco per ribaltarla”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA