Calcio Primavera 2: Reggina vs Crotone 2-4

Il commento di Mister Lomonaco

La Redazione

Reggio Calabria,

martedì 02 Novembre 2021.

“Oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto con ottime iniziative di qualità, oltre a un grandissimo carattere. Unico neo non aver chiuso la partita nel primo tempo, dove abbiamo dominato sotto tutti i punti di vista, questa è una vittoria meritata, di gruppo. Sono contento di Bilotta e di Maesano hanno fatto una gara di sacrificio e di qualità. Ripeto: dobbiamo incidere di più in zona gol e i ragazzi si devono mettere tutti al servizio del compagno e della squadra. Bene anche Nisticò, Prato, Chiarella, Filosa e Giancotti che sono entrati in corsa. Buonissima partita da parte di tutti, abbiamo da lavorare tanto tecnicamente, mantenendo l’atteggiamento visto nelle ultime gare.”

