Barella, che giocata: il tuffo propizia il gol di Brozovic. Guarda gli highlights di Sheriff-Inter

Barella, che giocata: il tuffo propizia il gol di Brozovic. Guarda gli highlights di Sheriff-InterNella gara della 4ª giornata del girone D di Champions League, l’Inter supera lo Sheriff in trasferta per 3-1 e si avvicina agli ottavi di finale. In gol Brozovic, Skriniar, Sanchez e Traorè. Guarda gli highlights del match continua a leggere […]

La Redazione24

,

giovedì 04 Novembre 2021.

Barella, che giocata: il tuffo propizia il gol di Brozovic. Guarda gli highlights di Sheriff-InterNella gara della 4ª giornata del girone D di Champions League, l’Inter supera lo Sheriff in trasferta per 3-1 e si avvicina agli ottavi di finale. In gol Brozovic, Skriniar, Sanchez e Traorè. Guarda gli highlights del match

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA