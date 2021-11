Adani: “I tagli di Leao possono fare male. Lautaro pensi ai gol”

La Redazione24

,

domenica 07 Novembre 2021.

Adani: “I tagli di Leao possono fare male. Lautaro pensi ai gol” L’opinionista sul derby: “Una partita più importante per Inzaghi che per Pioli, scivolare a -10 sarebbe problematico. Calhanoglu? Non è ancora quello visto in rossonero, fatica a essere padrone dei tempi del gioco”

