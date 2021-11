Mancini: “Ora potrei chiamare Pessina”. Per l’altro posto Castrovilli o Frattesi

Mancini: “Ora potrei chiamare Pessina”. Per l’altro posto Castrovilli o FrattesiIl c.t. della Nazionale presenta la gara contro la Svizzera: “Dispiace per Zaniolo, poteva essere una partita importate per lui all’Olimpico” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 08 Novembre 2021.

