Eau Rouge rifatta: ecco le prime immagini da Spa. Più lenta ma servirà coraggio

F1, nuova Eau Rouge a Spa: le prime immagini della curva più famosa del MondialeDopo l’abbattimento del vecchio chalet per modernizzare il circuito ecco le prime foto della nuova traiettoria di Eau Rouge-Raidillon: meno velocità in entrata per evitare incidenti ma servirà più coraggio per affrontarla continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

