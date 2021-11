Lazio, doppia tegola per Sarri: Immobile salta la Juve, anche Pedro a rischio

La Redazione24

,

mercoledì 17 Novembre 2021.

Lazio, doppia tegola per Sarri: Immobile salta la Juve, verso il forfait anche PedroL’edema dell’attaccante italiano non si è ancora riassorbito. E in allenamento si è fermato pure lo spagnolo

