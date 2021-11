Il doppio ex Licthsteiner: “Juve, credo alla rimonta. Se batti la Lazio inizi a correre”

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

Il doppio ex Licthsteiner: “Juve, credo alla rimonta. Se batti la Lazio inizi a correre”Dal 2007 al 2011 in biancoceleste e poi fino al 2018 in bianconero con sette scudetti: “Nel 2015-16 siamo rinati con la mentalità e l’attenzione ai dettagli che finora è mancata”

