giovedì 25 Novembre 2021.

Gravina: “Calciatori no vax? Potrei chiedere un provvedimento al governo”Il presidente della Figc al termine del Consiglio federale: “Se i numeri non mettono al sicuro il calcio spingeremo per l’obbligo vaccinale. Il super green pass? È l’unico modo per tenere gli stadi al 75%”. Sulla Nazionale e Joao Pedro: “Club Italia sta lavorando su tre posizioni. I playoff? Eviterei il Portogallo”. Adeguati i principi informatori delle Leghe su quorum e maggioranze assembleari: “Così evitiamo che minuscole partecipazioni blocchino i lavori ”

