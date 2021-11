Il meccanismo dei playoff: per andare ai Mondiali bisogna vincere due partite

Italia, ecco i playoff: come funziona per andare in Qatar Gli Azzurri e altre 11 squadre europee si giocheranno il Qatar con gli spareggi: ecco il regolamento e tutte le cose da sapere sui playoff di marzo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 26 Novembre 2021.

Italia, ecco i playoff: come funziona per andare in Qatar Gli Azzurri e altre 11 squadre europee si giocheranno il Qatar con gli spareggi: ecco il regolamento e tutte le cose da sapere sui playoff di marzo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA