Allegri: “La squadra ha retto bene alla pressione. Ora tocca a noi restituire alla Juve”

La Redazione24

mercoledì 01 Dicembre 2021.

Allegri: “La squadra ha retto bene alla pressione. Ora tocca a noi restituire alla Juve””Contro la Salernitana abbiamo fatto una buona prestazione – ha spiegato l’allenatore bianconero -. Ci sono momenti in cui vinci e altri in cui non vinci, ma questa è una bellissima sfida”

