Dopo Ibra Messias si prende la scena… Il film della partita

Sesto gol in campionato per lo svedese, che la sblocca dopo 10'. Poi la doppietta del brasiliano (al 45'+1 e al 61') chiude il match. Guarda la partita in foto

La Redazione24

,

giovedì 02 Dicembre 2021.

