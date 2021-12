Vlahovic dice 33 come CR7. E studia da leader: dal discorso al riposo alle proteste per il cambio

domenica 19 Dicembre 2021.

Dusan dice 33 come CR7. E studia da leader: dal discorso al riposo alle proteste per il cambioAlla sesta partita di fila a segno, Vlahovic ha eguagliato il record di gol nell’anno solare di Cristiano Ronaldo nel 2020, con una partita ancora da giocare. La partita da leader del serbo contro l’alter ego Scamacca nelle frasi che l’hanno segnata, da “Andiamo ragazzi che siamo più forti” per guidare la riscossa all’intervallo fino alla sostituzione: “Perché mi togli? Dobbiamo vincere”

