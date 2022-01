Realizzate attività didattiche durante le feste all’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone

In occasione delle festività, l’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone ha realizzato diverse attività didattiche e progetti finalizzati all’interiorizzazione dei valori umani

Crotone,

venerdì 07 Gennaio 2022.

La solidarietà, la fratellanza, l’umiltà e il supporto nei confronti di chi ha bisogno costituiscono gli elementi fondanti per la corretta crescita emozionale, empatica e civile dei futuri cittadini. In linea con tali principi, i docenti della scuola hanno inteso donare tre carte prepagate per il supporto delle famiglie bisognose a Crotone.

Gli studenti hanno avuto pertanto modo di verificare tangibilmente il significato profondo del sostegno reciproco; dal canto loro, gli alunni sono stati protagonisti di un evento musicale di pregio, durante il quale hanno manifestato tutto il proprio impegno cantando le più belle melodie natalizie: Jingle Bells, Astro del Ciel, Jingle Bells Rock, Tu scendi dalle stelle.

Veramente un simpatico e affettuoso augurio di Buon Natale è giunto dal plesso Albani alle famiglie dei piccoli delle classi V A e V B della scuola primaria nella mattinata del 21 dicembre, alle 09:30.

La professoressa Rosa Franco, collaboratrice della dirigente, ha introdotto la giornata porgendo i saluti e gli auguri della dirigente, dott.ssa Gisella Parise, e spiegando che l’iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto di orientamento musicale curato dagli insegnanti di Educazione musicale della scuola media.

I docenti durante il percorso hanno seguito e accompagnato i piccoli coristi alla scoperta delle tecniche di canto in quanto mezzo di espressione e collante per la socializzazione e l’incontro.

Poesie, riflessioni e spunti tematici hanno arricchito le pause di intervallo tra un’esecuzione e l’altra, suscitando commozione e partecipazione. Il professore Luca Campana ha con maestria accompagnato con la pianola i canti scelti, mentre la professoressa Rosa Franco conduceva attentamente l’impostazione.

Fa veramente piacere assistere a giornate così costruttive e positive; invitano alla speranza e alla fiducia, nonostante la difficoltà dei tempi presenti; si è cercato infatti di infondere nei bambini una sensazione di normalità mediante eventi, creativi, che costituiscono motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti.

