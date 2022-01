Il tennis club Cirò Marina 1° posto nella classifica delle Scuole Tennis calabresi al premio Gran Prix

Un altro importante riconoscimento per l’impegno e lavoro del dell’istruttore e direttore tecnico, Vincenzo Lo Monaco

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 20 Gennaio 2022.

Il tennis club Cirò Marina, il TC Soveria Mannelli e La Tennis Academy Crotone raggiungono il 1° posto, nella classifica delle Scuole Tennis Calabresi, 70° in tutto il territorio nazionale su 872 Club School. Un altro importante riconoscimento per l’impegno e lavoro del dell’istruttore e direttore tecnico, Vincenzo Lo Monaco, che, come si ricorderà, proprio nella giornata di S. Stefano, 26 dicembre scorso, aveva ricevuto i complimenti per il suo impegno a favore dell’attività sportiva e motoria più in generale, da parte del Sindaco, Sergio Ferrari, in occasione della titolazione della struttura, all’indimenticato, Luigi Parrilla, primo promotore di questo sport nella nostra città. La federazione italiana tennis ha pubblicato le graduatorie riguardanti il Gran Prix Trofeo scuole tennis 2021. Oltre a quella generale, sono cinque le classifiche rese note,, divise per ogni tipologia di scuola approvate dal sistema di riconoscimento della FIT entrato in vigore dal 2012. Le scuole si classificano in Basic, Club, Standard,Super e Top. Questo riconoscimento viene effettuato in base a dei parametri stabiliti dalla Federazione sulla base della qualità della struttura in cui viene svolta l’attività e il grado delle figure che insegnano all’interno della scuola tennis . Per quanto riguarda invece i punti attribuiti ad ogni affiliato , vengono presi in considerazione i risultati ottenuti dagli Under 20 dove conta anche il grado di coinvolgimento nei progetti federaliu, come ad esempio il FIT Junior Program. A breve, ci riferisce il direttore tecnico,Vincenzo Lo Monaco, avrà inizio l’attività agonistica e la partecipazione alla nuova edizione di “racchette in classe”. Un’innovazione quella del Gran Prix, che ha sicuramente sottolineato e promosso l’attività sportiva e fisico motoria, imprescindibile per uno sviluppo fisico e motorio sin dalla prima età che và implementata e sostenuta.

