Concorso pubblico, Bando per 1249 posti nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Scadenza presentazione domanda di ammissione fino al 14 marzo 2022

La Redazione

Roma,

domenica 13 Febbraio 2022.

È stato indetto il concorso pubblico 2022 finalizzato all’assunzione di 1249 ispettori del lavoro e funzionari da inserire presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

In particolare la selezione, gestita da Formez PA, prevede il reclutamento di 1249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, e da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro presenti in Italia. Il concorso è rivolto a laureati in qualsiasi disciplina.

Posti messi a concorso

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di 1.249

(milleduecentoquarantanove) unita’ di personale non dirigenziale a

tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica

F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli dell’Ispettorato

nazionale del lavoro, secondo la seguente ripartizione:

A. n. 1.174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da

destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’ispettorato

nazionale del lavoro;

B. n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da

destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’ispettorato

nazionale del lavoro;

C. n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico

(Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali

dell’ispettorato nazionale del lavoro. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e’ riservato ai

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate

congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai

volontari in servizio permanente, nonche’ agli Ufficiali di

complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata

che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in

possesso dei requisiti previsti dal bando. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,

e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della

formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo

art. 9.

Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti

requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei

termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche’

al momento dell’assunzione in servizio:

a) per il profilo ispettore tecnico (Codice ISP): cittadianza

italina. Per il profilo funzionario area informatica (Codice INF) e

per il profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT):

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro

dell’Unione europea. Sono ammessi altresi’ i familiari di cittadini

italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non

abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

nonche’ i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi

dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i

soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e’ richiesto il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui

all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

febbraio 1994, n. 174;

b) eta’ non inferiore ai diciotto anni;

c) possesso dei seguenti titoli di studio: laurea; diploma di

laurea; laurea specialistica; laurea magistrale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita’

o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso

di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea da

uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il

titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica, sentito il Ministero dell’universita’ e della ricerca, ai

sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di

equivalenza. Il candidato e’ ammesso con riserva alle prove di

concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La

dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il

provvedimento sia gia’ stato ottenuto per la partecipazione ad altri

concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la

richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica www.funzionepubblica.gov.it

d) idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni cui il

concorso si riferisce. Tale requisito sara’ accertato prima

dell’assunzione all’impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati

da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera

d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle

corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi

nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,

per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa

italiana. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini

di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti e), f) e

i) si applicano solo in quanto compatibili. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con

riserva, fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del

presente bando di concorso.

