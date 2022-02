L’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone selezionato tra le 4 Istituzioni italiane accreditate Erasmus+

Contribuire allo Spazio europeo dell’educazione: seminario transnazionale TCA: “Creare Contatti e Cooperazione tra organizzazioni accreditate”- Stoccoma- 11 Febbraio – on line

La Redazione

Crotone,

martedì 15 Febbraio 2022.

Si è svolto in modalità on line , l’’11 Febbraio , il Seminario TEMATICO INTERNAZIONALE TCA““Creare Contatti e Cooperazione tra organizzazioni accreditate, organizzato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ svedese.

100 i partecipanti Europei, tra cui la Prof.ssa Ornella Pegoraro, Referente Erasmus+ e Docente di Lingua e Cultura Inglese, idonea quale Ambasciatrice Erasmus+ nella provincia di KR, previa selezione nazionale da parte dell’Agenzia ERASMUS+ INDIRE, su 4 posti disponibili in Italia per il settore scuola, in rappresentanza dell’ I.I.S. “PERTINI-SANTONI”di Crotone, diretto dalla D.S. dott.ssa IDA SISCA.

L’evento internazionale, la cui tematica è uno dei principi base del programma Erasmus+: “Contribuire allo Spazio europeo dell’educazione in modo intersettoriale”, è stato rivolto a scuole accreditate ed enti del mondo dell’educazione degli adulti accreditati, con l’obiettivo di mantenere un’implementazione di qualità dell’accreditamento.

L’obiettivo del seminario è stato creare contatti e future collaborazioni attraverso “open discussions”tra le organizzazioni accreditate, come lo è l’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone che ha ottenuto l’importante riconoscimento per il settennio 2021-2027 a Marzo 2021, congiuntamente alla successiva approvazione del finanziamento relativo al primo anno di attività di formazione all’estero per lo staff (corsi strutturati di didattica digitale e di lingua Inglese)che saranno avviate in presenza a partire da Aprile 2022.

Pertanto, grazie alla selezione e alla partecipazione al seminario internazionale, l’I.I.S. “Pertini-Santoni” ha avuto modo di arricchire maggiormente la propria rete Europea, che già comprende 23 Paesi, stabilendo nuove collaborazioni con Istituzioni scolastiche europee con cui saranno organizzate ulteriori attività all’interno dell’Accreditamento quali visite preparatorie,mobilità degli alunni, invitare esperti, ospitare insegnanti ed educatori in formazione, job shadowing.

Sia la Dirigente scolastica Dott.ssa Ida Sisca che la Referente dell’Accreditamento Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro si ritengono molto orgogliose per i numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti dall’I.I.S. “Pertini-Santoni”, dotato di un Piano di Sviluppo Europeo che punta alla modernizzazione e valorizzazione della dimensione europea dell’ azione formativa e educativa rivolta a studenti e Staff della scuola, mirando alla diffusione dei valori della cittadinanza europea e alla formazione dei futuri cittadini secondo il processo del life long learning.

D.S. Dott.ssa Ida Sisca e Prof.ssa Ornella Pegoraro (Referente ERASMUS+)

© RIPRODUZIONE RISERVATA