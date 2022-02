La Biblioteca del “Filottete” un servizio innovativo e gratuito per gli iscritti all’Istituto “Filottete” di Cirò Marina

E’ attivo per il corrente anno scolastico e per il prossimo un innovativo servizio di biblioteca scolastica digitale, accessibile gratuitamente per gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo “Filottete” e per il personale scolastico

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 18 Febbraio 2022.

Media Library OnLine (MLOL) è la piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti, che mette a disposizione di insegnanti e studenti un catalogo organizzato per tipologie ed argomenti per tutti gli ordini di scuola. E’ possibile prendere in prestito e-book, leggere quotidiani e riviste, anche in lingua, visionare cartoons educativi, scaricare spartiti musicali, immagini, mappe e manoscritti o videogiochi, ascoltare audiolibri. Sono tantissime le risorse messe a disposizione e fruibili a casa, utilizzando un device personale, o nel corso di attività didattiche a scuola con i nuovissimi monitor interattivi che saranno, a breve, disponibili in tutte le aule ed i laboratori.

MLOL permetterà di organizzare attività di promozione della lettura del tutto gratuite per alunni ed insegnanti e rappresenterà un importante strumento di innovazione delle pratiche didattiche che favoriscono l’apprendimento di tutti e di ciascuno.

