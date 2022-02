Calcio Primavera, recupero 12^ giornata: Ascoli vs Crotone 2-0

Finisce con una sconfitta il recupero della dodicesima giornata per la Primavera rossoblù contro l’Ascoli

La Redazione

Ascoli Piceno,

giovedì 24 Febbraio 2022.

ASCOLI: Becchi; Caravillani (8’ st Rossi), Signorini, Luciani; Gucci, Mazzei, Carano (8’st Rizzi), Franzolini, D’Ainzara; Re ( 44’ st Sipone), Riosa (17’ st Acciarri). A disp.: Raffaelli, Gagliardi, Caravillani,Governatori, Nacciaritti, Pacini Gaeta, Paparella, Felici. All. Rosario Pergolizzi

CROTONE: Pasqua; Amansour, Tutyskinas, Spezzano (18’ st Maesano), Filosa; D’Andrea (44’ st Giancotti), Timmoneri, Nisticò ( 1’ st Cantisani); Gozzo ( 44’ st Rossi), Chiarella, Ranieri (44’ st Romano). A disp.: Lucano, Perrelli, Prato, Lavigna, Ferrucci. All. Francesco Lomonaco

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano

MARCATORI: 6’pt Re, 30’ st Franzolini

AMMONITI: Carano (A), Rossi (A), Timmoneri (C), Maesano (C)

Finisce con una sconfitta il recupero della dodicesima giornata per la Primavera rossoblù contro l’Ascoli. Una partita giocata comunque bene dagli squaletti, ma non è bastato per ritornare a conquistare punti. Già al 5’ i locali passano in vantaggio grazie a Re che sigla l’uno a zero. Al 27’ D’Andrea ha l’occasione per pareggiare ma spreca da distanza ravvicinata su invito di Ranieri. Nove minuti più tardi lo stesso Ranieri serve Timmoneri, ma la sua conclusione non dà gli effetti sperati.

Nella ripresa, al 10’ Riosa ci prova con Pasqua bravo a mandare in angolo. Passano tre minuti e Ranieri non trova la via gol da posizione invitante. Al 35’ arriva il raddoppio dei marchigiani grazie a Franzolini, mentre al 40’ Chiarella manda fuori di poco. Al 44’ Lomonaco a partita ormai persa effettua gli ultimi tre cambi a disposizione e al triplice è festa per i locali, mentre i pitagorici tornano sconfitti, ma ancora una volta immeritatamente.

Il commento di mister Lomonaco: “Altra buona partita, ma ancora zero gol segnati e zero punti conquistati. Ai miei ragazzi però non rimprovero nulla, sono solo soddisfatto di quello che stanno facendo e meriterebbero di più perché esprimono un buon calcio, a detta di tutti. Urge una vittoria per alzare il morale, tra l’altro un successo che secondo me meritiamo da tanto tempo. Rimarremo uniti e domenica contro il Benevento daremo tutto quello che abbiamo, anche se non sarà facile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA