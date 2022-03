Preghiera e Manifestazione per la “Pace” contro tutte le guerre: Raduno oggi in Piazza Diaz a Cirò Marina alle ore 18.30

Ad annunciarlo è il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari

Cirò Marina,

sabato 05 Marzo 2022.

Tutti insieme uniti per esprimere vicinanza alle sorelle ed ai fratelli dell’Ucraina!

Vicini anche alla Comunità ucraina che vive nella nostra cittadina.

Imploriamo il dono della Pace per tutte le guerre!

L’appuntamento è Sabato 5 Marzo per una

Veglia di preghiera ed una marcia della Pace contro tutte le guerre.

Raduno in Piazza Diaz – Chiesa San Cataldo:

Preghiera con la comunità ucraina presbitero con i sacerdoti Padre Vasyl e Don Thomas.

Grazie a tutte le Associazioni che si sono rese disponibili e che si stanno già adoperando per portare direttamente in Piazza i beni di prima necessità, che saranno convogliati con il secondo cargo che partirà settimana prossima.

Nella locandina viene indicato l’elenco dei beni richiesti.

Alla marcia della Pace vogliate, cortesemente, portare con voi un lumino, segno di pace e speranza!

