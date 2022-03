Concorso Pubblico, assunzione al Comune di Cirò: un posto Istruttore amministrativo riservato ai disabili

La domanda di partecipazione da presentare entro le ore 13:00 del 4 aprile 2022

La Redazione

Cirò,

lunedì 07 Marzo 2022.

Bando di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 1 istruttore amministrativo cat. C posizione economica C1 del ccnl funzioni locali da assegnare all’area tributi esclusivamente riservato ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1 l. 68/1999.

